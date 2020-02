Arriva “Mula” il nuovo progetto discografico di Giaime

Milano, 17 feb. (askanews) – È una delle voci emergenti della scena rap italiana e ora Giaime esce con “Mula” il suo nuovo progetto, un EP anticipato dal singolo “Niente” che raccoglie altri 4 inediti che vedono la collaborazione di Vegas Jones, Ernia, Emis Killa e Lazza.

“Abbiamo scelto di mostrarci con dei lavori conformi tra loro tutti riuniti sotto lo stesso tetto che è Mula, ossia il mio cognome, per dare un’impronta molto personale ai contenuti dell’Ep. È un lavoro a quattro mani con Andry The Hitmaker che si occupa di tutte le produzioni delle melodie dei brani”.

Giame si è ispirato a Lil Wayne ha coniato il termine “mula” per indicare i soldi.

Per il significato che lui gli ha dato avevo trovato interessante mescolare una cosa così personale mia con il concetto di soldi, di elevazione, di raggiungere delle vette più

alte.

C’è anche un po’ di materialismo perchè il rap è materialista, ma è una metafora per dire che posso essere sia io da solo sia io che in una forma più luccicante”.

Nel disco Giaime fa ampio ricorso all’auto-tune, molto criticato da alcuni ma ormai accettato anche sul palco di Sanremo.

“L’auto-tune era ora che venisse sdoganato, non è il demonio. È semplicemente un correttore vocale che ad oggi per quanto mi riguarda è diventato una forma stilistica, è qualcosa di fresco, nuovo e al passo con i tempi; per il mio gusto personale sentire una canzone con l’effetto dell’auto-tune mi rende il suono più attinente ad oggi e mi piace di più, è una questione di gusto”.

Giaime porta avanti il suo tour nei club facendo tappa a Milano con una speciale data evento mercoledì 8 aprile al Gate.