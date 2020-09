Puglia, Emiliano: Primavera continua, vinto con gioco di squadra

Milano, 21 set. (askanews) – “È stata una straordinaria prova di

democrazia, abbiamo fatto una campagna elettorale strada per

strada, paese per paese, città per città, abbiamo cercato di

spiegare a tutti perché era necessario continuare un processo

politico di 15 anni. È stato un gioco di squadra, non ha vinto

nessuno da solo, abbiamo vinto tutti insieme, abbiamo dimostrato

all’Italia che la Puglia c’è e ce la fa e oggi non è come

qualcuno si aspettava finita, è ancora primavera pugliese e

appartiene a tutti”.

Così Michele Emiliano festeggia la vittoria

ormai sicura, visti i dati delle ultime proiezioni che lo danno

al 46,6%, alla guida della regione Puglia e parla dal suo

comitato elettorale in diretta Facebook.

“Il popolo pugliese ci ha perdonato le tante cose che avremmo

potuto fare meglio – ha ammesso il governatore uscente – questa

serata non cancella le cose da migliorare, siamo perfettamente

consapevoli ma contemporaneamente abbiamo spiegato che eravamo in grado di imparare dagli errori. C’è grandissima umiltà e grande voglia di andare avanti: i pugliesi non hanno piegata la schiena e continua il cammino verso il futuro. Sono certo che tantissimi pugliesi che avrebbero votato M5s hanno preferito il voto utile, ci sono stati momenti durissimi, ci siamo sentiti in grandissimo isolamento e – ha ammesso – ho avuto veramente paura di perdere perché il mio avversario è bravo e capace. A Renzi? A Renzi non ho nulla da dire”.