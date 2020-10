Von der Leyen: oggi a Italia 10 mld da Sure, “L’Europa è con voi”

Milano, 27 ott. (askanews) – “Oggi l’Italia ha ricevuto 10 miliardi di euro in prestiti nel quadro del piano Ue Sure, a supporto di regimi nazionali di riduzione dell’orario lavorativo. Questi aiuti contribuiranno a mantenere posti di lavoro durante la pandemia”. Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen con un messaggio su Twitter. “L’Italia riceverà 27,4 miliardi da Sure. L Europa è con voi”, ha scritto.

La Commissione europea oggi ha erogato in tutto 17 miliardi di euro per la prima tranche del Sure. Oltre all’Italia, ne hanno beneficiato anche la Spagna per 6 miliardi e la Polonia per un miliardo di euro.

Il sostegno finanziario consiste in prestiti concessi dalla Commissione a condizioni favorevoli, ed è finanziato da emissioni di debito sui mercati da parte della Commissione.

Le erogazioni di oggi fanno seguito all’emissione inaugurale da parte della Commissione, la settimana scorsa, di “social bond” (obbligazioni sociali) per 17 miliardi di euro, che ha avuto un enorme successo: la domanda da parte degli investitori è stata 13 volte superiore all’offerta, e questo si è tradotto in condizioni di prezzo favorevoli.

Il sostegno finanziario che lo strumento Sure può fornire a tutti gli Stati membri che ne facciano richiesta può arrivare a un totale di 100 miliardi di euro. Il Consiglio Ue ha finora approvato un sostegno finanziario di 87,9 miliardi di euro.