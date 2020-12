Meloni attacca Conte: conferenze stampa sulla compagna

Roma, 4 dic. (askanews) – “Se noi abbiamo un presidente del Consiglio (Giuseppe Conte) che si arroga il diritto di convocare una conferenza stampa in prime time costringendo gli italiani, i milioni di italiani, ad assistere a quella conferenza stampa, perché banalmente ormai i propri diritti si scoprono dalle conferenze stampa del presidente del Consiglio, e poi quelle conferenze stampa vengono utilizzate dal presidente del consiglio per parlare degli affari suoi (la fidanzata Olivia Paladino, intende Meloni, ndr) allora anche noi siamo liberi di parlare di quello che riteniamo in quest’aula”: così la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, intervenendo in aula durante il dibattimento sul decreto sicurezza, ha attaccato il presidente del Consiglio Conte, replicando al vice-presidente della Camera Fabio Rampelli e al deputato Roberto Giachetti, intervenuto prima di lei.