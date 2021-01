Tennis, Binaghi: Nitto Atp Finals in Italia come scalare Everest

Torino, 14 gen. (askanews) – “Le Nitto AtpFinals rappresentano il più grande torneo al mondo che uno possa pensare di organizzare. Possiamo dire che abbiamo scalato l’Everest”. Il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, ha esordito così a Torino, presentando la prossima edizione che si terrà dal 14 al 21 novembre 2021 nel capoluogo piemontese.

L’evento, ha spiegato Binaghi, avrà un grandissimo ritorno economico e di immagine non solo per Torino, ma per l intero paese da qui al 2025.