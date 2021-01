Rezza: bisogna essere veloci a identificare le varianti del virus

Milano, 23 gen. (askanews) – Il premier inglese Boris Johnson avrà anche parlato di “un aumento della letalità della variante inglese del Covid-19” ma “questo è un dato da confermare, mentre è provata una maggiore trasmissibilità del virus”. Lo ha detto il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza, intervenendo in diretta su YouTube alla conferenza stampa sui dati del monitoraggio settimanale della cabina di Regia.

“Vedete qua l’impennata di casi nel Regno unito, colpito in maniera particolarmente rilevante nel sud est, che vuol dire anche la zona di Londra doveve vivono 500.000 italiani, più o meno”.

Rezza ha definito questo virus “uno stop and go” e ha spiegato che è bene “mantenere le misure per evitare circolazione troppo elevata. Dobbiamo essere molto lesti nell identificare varianti e prendere misure di restrizione della mobilità nei posti in cui ciò dovesse accadere, quindi bisogna tenere la guardia molto alta”.