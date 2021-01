Zingaretti braccato dai giornalisti: Renzi in maggioranza?

Roma, 28 gen. (askanews) – Nicola Zingaretti esce dal Quirinale dopo le consultazioni e non si avvicina alle telecamere per rilasciare dichiarazioni. Un gruppo di giornalisti lo bracca mentre sta per salire in auto e gli chiede se il Pd è disposto ad accettare Renzi in una nuova maggioranza. “Grazie a tutti, buon lavoro – taglia corto Zingaretti, che già dopo le consultazioni al Quirinale era uscito senza rispondere alle domande della stampa, e aggiunge – guardate la mia relazione di ieri, era chiarissima”.