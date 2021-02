Sport, riapertura palestre. Cozzoli: “Sono ottimista e fiducioso”

Roma, 12 feb. (askanews) – Sport e Salute (la società che si occupa dello sviluppo dello sport in Italia) auspica che il governo che sta per essere formato “adotti quanto prima” la decisione di riaprire impianti sportivi, palestre e piscine – anche se con regole stringenti – recependo con un decreto quanto indicato dal Comitato Tecnico Scientifico. Lo ha detto ad askanews il presidente e amministratore delegato, Vito Cozzoli.

“Sono ottimista e fiducioso.

Il Cts ha rilevato una cosa importante: che lo sport è importante, in particolare in questa fase storica, per i bambini. Questo significa che lo sport ha un valore personale, sociale e industriale. Auspichiamo che il nuovo governo adotti una decisione quanto prima anche perché i titolari degli impianti sportivi, dei circoli, impianti tennis, palestre, hanno investito tanto e quindi se si potrà riprendere, non potranno esserci stop” ha spiegato Cozzoli.