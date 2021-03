F1, ecco la nuova Ferrari SF21 rosso amaranto

Milano, 10 mar. (askanews) – Eccola la nuova Ferrari SF21,

ufficialmente presentata oggi, pronta per la nuova stagione di Formula Uno che prenderà il via il 28 marzo in Bahrein.

Rosso amaranto, un po più scuro rispetto al passato, lo stesso

però utilizzato anche la scorsa stagione. Muso largo con evidenti

modifiche per migliorare il flusso d aria.

Design laterale per favorire l’aerodinamica. Sul cofano motore

inoltre, è messo ben in evidenza il logo Misson Winnow.

Sulla

livrea poi, spuntano dettagli verdi in accompagnamento al

classico rosso. “Il posteriore – spiega il Team Principal Mattia

Binotto – richiama l amaranto della primissima Ferrari, la 125 S,

man mano che ci si avvicina all abitacolo, però, sfuma nel rosso

contemporaneo che ha contraddistinto le nostre annate più

recenti. Questa per noi è la stagione delle tante sfide e

attraverso la livrea ripartiamo visivamente dalla nostra storia

ma, al tempo stesso, ci proiettiamo nel futuro”.