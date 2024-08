Un ragazzo di 23 anni è morto a seguito di un malore accusato mentre si trovava con alcuni amici in un lido di Lamezia Terme.

Lamezia Terme, morto 23enne per un malore improvviso

Tragedia a Lamezia Terme: un 23enne è morto a causa di un malore improvviso accusato mentre si trovava seduto con amici in un lido di Falerna, in provincia di Catanzaro.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma nonostante i primi interventi di pronto soccorso e i massaggi cardiaci, il ragazzo non ha dato segni di ripresa.

Dopo mezz’ora di intervento, i sanitari hanno deciso di trasportarlo d’urgenza presso l’ospedale di Lamezia Terme, ma nel primo pomeriggio il ragazzo è deceduto.

Un’altra vita spezzata

Lo scorso 18 luglio Vincenzo G., altro ragazzo di 24 anni di Rocca Imperiale (Cosenza) è morto in seguito a un malore improvviso, dalle cause sconosciute, mentre si trovava in casa.

Un dolore immenso per tutta la comunità: Vincenzo infatti lavorava nell’azienda agricola di famiglia, specializzata nella produzione del famoso limone IGP di Rocca.

Nel pomeriggio del 20 luglio si sono tenuti i funerali presso la Parrocchia Visitazione Beata Vergine Maria del suo Paese. Il sindaco Giuseppe Ranù ha proclamato lutto cittadino.