Vigili del fuoco salvano gli anatroccoli

Emozionante gesto quello messo in atto da alcuni vigili del fuoco, al servizio dei cittadini ma pronti ad intervenire anche quando si tratta di animali in difficoltà. In questo caso hanno tratto in salvo un gruppo di anatroccoli caduti in un tombino