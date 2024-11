Vigili del fuoco salvano un cane da caccia in una forra profonda

Un intervento difficile ma risolutivo

I Vigili del fuoco di Campobasso hanno compiuto un intervento straordinario questa mattina, recuperando un cane da caccia che era caduto in una forra profonda circa 90 metri, situata nel territorio di Guardiaregia, sui monti del Matese. La zona, nota per la sua difficoltà di accesso, ha reso le operazioni di salvataggio particolarmente complesse, ma grazie alla professionalità e alla preparazione degli operatori, il segugio è stato portato in salvo.

La tecnologia al servizio del salvataggio

Il cane, un segugio, è stato individuato grazie a un radiocollare che ne facilitava il tracciamento. Questo dispositivo ha permesso ai soccorritori di localizzarlo rapidamente, evitando così un intervento prolungato e potenzialmente pericoloso. La squadra di soccorso, specializzata in tecniche speleo-alpino-fluviali, ha affrontato non poche difficoltà a causa della conformazione impervia del terreno, ma ha dimostrato grande abilità e determinazione nel raggiungere il cane.

Le operazioni di risalita

Una volta raggiunto, il segugio è stato imbragato e le operazioni di risalita sono state avviate. Fortunatamente, il cane si trovava in buone condizioni, il che ha reso il salvataggio ancora più gratificante per i soccorritori. Le operazioni sono ancora in corso, ma il morale della squadra è alto, consapevoli di aver fatto la differenza nella vita di un animale che, senza il loro intervento, avrebbe potuto affrontare un destino incerto.