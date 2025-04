Vincenzo De Luca e la battaglia per il terzo mandato in Campania

La polemica sulla legge del terzo mandato

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha espresso il suo forte dissenso nei confronti della recente decisione della Corte Costituzionale riguardante l’incostituzionalità della legge che permetteva un terzo mandato consecutivo. Questa legge, che ha suscitato un acceso dibattito, rappresenta un punto cruciale per il futuro politico della Campania e per la carriera di De Luca stesso. Il presidente ha sottolineato come questa decisione possa influenzare negativamente il percorso di sviluppo della regione, già provata da numerose difficoltà.

Critiche agli avversari politici

Durante un incontro pubblico, De Luca non ha risparmiato critiche ai suoi avversari politici, definendoli “cialtroni e imbecilli”. Secondo il presidente, questi politici stanno cercando di far apparire la Campania come un territorio in declino, tentando di riportarla in una situazione di stagnazione. Le sue parole sono state chiare: “La Campania non è ultima, e non permetterò che venga ridotta a una palude”. Con queste affermazioni, De Luca intende mobilitare i suoi sostenitori e rafforzare la sua posizione in vista delle prossime elezioni.

Una campagna elettorale già in corso

De Luca ha dichiarato che la campagna elettorale è già iniziata, e che i cittadini devono essere consapevoli delle sfide che la Regione deve affrontare. Il presidente ha promesso di continuare a lavorare per il bene della Campania, sottolineando l’importanza di un governo stabile e competente. La sua determinazione è evidente, e il suo obiettivo è quello di mantenere il controllo della Regione per affrontare le problematiche locali con decisione e visione. “Ne vedremo di tutti i colori”, ha aggiunto, preannunciando una campagna elettorale intensa e combattuta.