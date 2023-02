Home > Video > Vincenzo Mollica commenta la vittoria di Marco Mengoni Vincenzo Mollica commenta la vittoria di Marco Mengoni

“La sera in cui Amadeus ha pronunciato il nome di Mengoni come vincitore del Festival di Sanremo, mi sono commosso. Mi sono tornante in mente tutte le cose che ho fatto con Marco da giovane” così Vincenzo Mollica commenta la vittoria del cantante. Descrive l’artista come un ragazzo umile che riesce ad arrivare al cuore delle persone.