Violenza donne: Boschi, 'Meloni fermi follia divieto educazione affettiva'

Roma, 6 nov. (Adnkronos) – “Mentre l’Italia piange ogni giorno altri femminicidi, il centrodestra vuole vietare l’educazione affettiva e sessuale nelle scuole. È un errore clamoroso”. Così la presidente dei deputati di Italia Viva Maria Elena Boschi intervenendo a “Destra, sostantivo singolare femminile” nell’ambito de “sul Domani delle donne” in corso a Roma

“I dati del Consiglio d’Europa sono chiari: nel 90% dei casi le vittime dell’odio sono donne, anche in politica.

È una realtà che ci dice che senza educazione al rispetto, senza strumenti per riconoscere i confini, senza un linguaggio non violento, nessuna legge penale basta. Ed è per questo che l’approccio del ministro Valditara è sbagliato. Non da migliorare, da fermare – ammonisce -, perché rifiuta l’unica arma che davvero funziona contro la violenza, l’educazione. Spetterebbe alla famiglia? Certo. Ma non sempre lo fa. E i ragazzi le risposte non le cercano a casa, ma online, trovando contenuti tossici, sessisti e degradanti”.

“Noi nella Buona Scuola avevamo introdotto linee guida su rispetto e pari opportunità. Oggi il governo cancella quei progressi e vieta perfino le esperienze che funzionano. Giorgia Meloni ha già fermato altre follie della sua maggioranza. Su questo deve avere il coraggio di mettere un punto”, conclude.