Due episodi di violenza a distanza di poche ore

La notte di Halloween ha portato con sé non solo festeggiamenti, ma anche due episodi di violenza sessuale che hanno scosso l’Italia. La prima vittima è una ragazza di 26 anni, originaria di un paese straniero, che si è presentata all’ospedale di Careggi a Firenze in stato di choc. Secondo quanto riportato, la giovane avrebbe conosciuto un uomo in un locale di via de’ Neri, per poi seguirlo in un bed & breakfast dove si sarebbe consumata la violenza. La polizia sta attualmente indagando per identificare l’aggressore, analizzando le immagini delle telecamere di sicurezza nella zona.

La testimonianza della vittima

La giovane, dopo aver trascorso una serata con le amiche, ha raccontato di essere stata convinta a seguire l’uomo in una struttura ricettiva. La sua testimonianza ha attivato il ‘codice rosa’, una procedura riservata alle vittime di violenza, che garantisce un trattamento sanitario e psicologico adeguato. Nonostante il trauma subito, la ragazza ha trovato il coraggio di denunciare l’accaduto, ma non è riuscita a fornire dettagli sull’aggressore, complicando ulteriormente le indagini.

Un secondo caso a Taranto

Un altro episodio di violenza è emerso a Taranto, dove una minorenne ha denunciato di essere stata aggredita in una discoteca. Anche in questo caso, la vittima ha attivato il ‘codice rosa’ dopo essersi recata al pronto soccorso. La polizia ha avviato un’indagine, acquisendo le immagini delle telecamere interne del locale e ascoltando i testimoni presenti quella notte. L’aggressore, un ragazzo maggiorenne, è stato ascoltato dagli investigatori, ma non è stato denunciato e ha potuto tornare a casa.

La necessità di una maggiore protezione

Questi due episodi sollevano interrogativi sulla sicurezza delle giovani donne durante le uscite notturne. La violenza sessuale è un problema grave e diffuso, che richiede un’attenzione costante da parte delle autorità e della società. È fondamentale che le vittime si sentano supportate e che le indagini siano condotte con la massima serietà per garantire giustizia. La sensibilizzazione su questi temi è essenziale per prevenire futuri episodi e proteggere le persone vulnerabili.