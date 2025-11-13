Violenza su donne: ok unanime in commissione a relatori Pd-FdI su Pdl consenso**

Roma, 13 nov (Adnkronos) - Via libera all'unanimità in commissione Giustizia della Camera al mandato al relatore sulla Pdl per la modifica dell’articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso. I relatori del provvedimento s...

Roma, 13 nov (Adnkronos) – Via libera all'unanimità in commissione Giustizia della Camera al mandato al relatore sulla Pdl per la modifica dell’articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso. I relatori del provvedimento sono Michela De Biase (Pd) e Carolina Varchi (FdI).