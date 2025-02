Visibilia: Pd a Meloni, 'ma lei è ricattata da Santanchè?**

Roma, 10 feb. (Adnkronos) – "Una domanda la voglio porre non a lei, ma alla presidente Giorgia Meloni: che differenza c'è tra la posizione del ministro Sangiuliano e quella della ministra Santanchè? Perchè Sangiuliano è stato fato dimettere e perché la stessa cosa non accade con Santanchè? Perchè Sangiuliano è un gigante o forse perchè la ministra Santanchè è in grado di muovere leve di ricattabilità che Sangiuliano non aveva?". Lo dice Toni Ricciardi del Pd in aula alla Camera nella discussione generale sulla mozione di sfiducia a Daniela Santanchè.

"Noi abbiamo una domanda di fondo da porre a Meloni: ma lei è ricattata dalla ministra Santanchè? Per quale ragione non è in grado di convincere e pretendere le dimissione da una ministra che sta imbarazzando le istituzioni? Presidente Meloni, si tolga dall'imbarazzo e chieda definitivamente le dimissioni a Santanchè".