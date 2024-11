Un incontro inaspettato

La visita a sorpresa di Papa Francesco a Emma Bonino ha colto di sorpresa non solo la storica leader di +Europa, ma anche i passanti che hanno avuto la fortuna di assistere a questo gesto di umanità. Bonino, recentemente dimessa da una struttura sanitaria, ha ricevuto il Pontefice nella sua abitazione a Roma, un momento che ha riempito di gioia e speranza non solo la diretta interessata, ma anche tutti coloro che seguono le sue battaglie politiche e sociali.

Un gesto di sostegno

Il Papa, rispondendo ai passanti che lo hanno visto entrare nell’abitazione di Bonino, ha dichiarato di aver trovato “benissimo” l’ex parlamentare. Questo incontro non è solo un gesto di cortesia, ma rappresenta un forte messaggio di sostegno e solidarietà nei confronti di una figura che ha dedicato la sua vita alla politica e ai diritti civili. Nel febbraio del 2016, Papa Francesco aveva già riconosciuto il valore di Bonino, includendola “tra i grandi dell’Italia di oggi”, un riconoscimento che sottolinea l’importanza del suo operato.

La salute di Emma Bonino

Emma Bonino ha recentemente affrontato una seria crisi cardio-respiratoria che l’ha costretta a un ricovero d’urgenza. Dimessa il 30 ottobre, sta ora proseguendo la sua riabilitazione a casa. La visita del Papa, quindi, assume un significato particolare in questo contesto, rappresentando non solo un momento di conforto personale, ma anche un simbolo di speranza per tutti coloro che si trovano ad affrontare difficoltà di salute. La presenza del Pontefice nella vita di Bonino è un segno che la comunità è vicina a chi lotta e si impegna per il bene comune.