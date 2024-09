Massimo Giletti, noto conduttore Rai, ha confessato a Mara Venier, durante Domenica In, di sentirsi pronto ad affrontare l'amore in modo più stabile a 63 anni. Ha sottolineato la necessità di un cambiamento e di fare un passo avanti nella sua vita sentimentale. Ha inoltre ricordato la sua infanzia, caratterizzata da un rapporto turbolento con il padre, pur essendo cresciuto in una bellissima famiglia. Ora, Giletti afferma di essere disposto a fare un cambio nella sua vita solitaria.

Massimo Giletti, volto noto della Rai, ritorna a Domenica In e si confessa a Mara Venier, “L’amore è sempre stato complicato per me da gestire, nonostante l’abbia vissuto numerose volte, oggi mi sento pronto a viverlo in modo più stabile… Credo che ci siano momenti nella vita in cui ti rendi conto che devi fare un cambiamento, con quasi 63 anni alle spalle, sento la necessità di passare all’azione prima di diventare nonno. Come ha sottolineato Carlo Conti, con cui ho parlato ieri sera, ‘è ora di farsi avanti, altrimenti…’. Così come dicevo, ho il desiderio di sperimentare qualcosa di inedito e mai vissuto prima… Ho trascorso la mia infanzia in una bellissima famiglia, mia madre mi ha dato tantissimo, con mio padre un rapporto movimentato, ma comunque era una famiglia, con tutto il bene e le mille difficoltà che la caratterizzavano… Infatti ho sempre vissuto da solo, ma oggi penso che sia tempo di fare un cambio”.