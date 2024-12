Un invito atteso e incerto

La notizia di una possibile visita di Papa Francesco in Ucraina nel 2025 ha suscitato grande interesse e speranza tra i fedeli e i cittadini del paese martoriato dalla guerra. L’arcivescovo maggiore di Kiev-Halych, Sviatoslav Shevchuk, ha rivelato che il Pontefice ha accettato un invito, ma ha anche sottolineato che non esiste ancora una data ufficiale per il viaggio. “Non c’è ancora una data stabilita per la visita, ma a Papa Francesco a volte piace fare sorprese”, ha dichiarato Shevchuk in un’intervista natalizia per Radio Free Europe.

Le parole dell’arcivescovo e le aspettative

Shevchuk ha aggiunto che il Papa potrebbe annunciare la sua visita con breve preavviso, creando così un clima di attesa e speranza tra i fedeli. Tuttavia, la Sala stampa vaticana non ha fornito