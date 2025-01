La nomina di Vittorio Rizzi al Dis

Il prefetto Vittorio Rizzi è stato ufficialmente nominato nuovo direttore del Dis, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. L’annuncio è stato dato dalla premier Giorgia Meloni durante una conferenza stampa di inizio anno, dove ha evidenziato l’importanza di questa scelta strategica per la sicurezza nazionale. Rizzi, attualmente vicedirettore dell’Aisi, succede a Elisabetta Belloni, la quale ha deciso di anticipare le sue dimissioni per evitare polemiche legate alla sua posizione.

Un funzionario di alto profilo

Giorgia Meloni ha descritto Rizzi come “un funzionario dello Stato di primo ordine”, sottolineando i risultati straordinari ottenuti in vari ruoli nel corso della sua carriera. Con oltre trent’anni di esperienza nella polizia, Rizzi ha ricoperto incarichi di rilievo, affrontando sfide significative nella lotta alla criminalità e al terrorismo. La sua carriera è iniziata negli anni ’80, e da allora ha accumulato una vasta esperienza, diventando un punto di riferimento nel settore della sicurezza.

Il percorso professionale di Rizzi

Rizzi ha iniziato la sua carriera come funzionario addetto alla sala operativa della Questura di Roma, per poi diventare dirigente delle Squadre mobili in diverse città italiane. La sua esperienza include anche ruoli di responsabilità nell’ambito della polizia stradale e della sicurezza pubblica. Nel 2016, è stato nominato prefetto e direttore centrale anticrimine della Polizia di Stato, un incarico che ha ricoperto fino al 2019. La sua nomina a vice direttore generale della pubblica sicurezza nel 2023 ha ulteriormente consolidato la sua posizione nel panorama della sicurezza italiana.

Un futuro promettente per la sicurezza italiana

Con la nomina di Vittorio Rizzi, il governo italiano punta a rafforzare le proprie capacità di risposta alle minacce alla sicurezza. Rizzi, oltre alla sua carriera operativa, è anche accademico, insegnando Criminologia e Sociologia del Crimine in prestigiose università. La sua esperienza investigativa, unita a una solida formazione accademica, lo rende un candidato ideale per guidare il Dis in un periodo di sfide crescenti. La comunità internazionale guarda con interesse a questa nomina, sperando che Rizzi possa portare avanti un approccio innovativo e efficace nella gestione della sicurezza nazionale.