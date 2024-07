Vox ha annunciato che lascerà il gruppo Ecr per aderire al nuovo gruppo Patrioti per l’Europa. Il passaggio da Giorgia Meloni a Viktor Orban ha scatenato la reazione della Lega.

Vox lascia Meloni e passa a Orban: la reazione della Lega

I Conservatori perdono un altro pezzo. Vox, guidato da Santiago Abascal, annuncia che lascerà il gruppo Ecr per aderire al nuovo gruppo Patrioti per l’Europa. “Giorgia Meloni rimarrà sempre un’amica e un’alleata” ha sottolineato il partito sovranista in una nota ufficiale. Intanto la premier italiana è sempre più isolata a Bruxelles. Da una parte la coalizione formata da Ppe, Pse e liberali, che l’ha lasciata fuori dall’accordo sui top jobs europei, e dall’altra l’ala destra che si sta ricomponendo sotto l’attenzione di Viktor Orban, uscito anche lui da Ecr per formare il gruppo dei Patrioti per l’Europa.

La reazione della Lega non si è fatta attendere. In una nota, il partito di Matteo Salvini, ha salutato il passaggio di Vox ai Patrioti come un “segnale importantissimo“. “Cresce il fronte del cambiamento in Europa, determinato a dire no alla Von der Leyen e ai socialisti” ha commentato la Lega, come riportato da La Repubblica.

Vox lascia Meloni e passa a Orban: anche Wilders passa ai Patrioti

“Id si sta trasformando nel gruppo dei patrioti per l’Europa, adesso è entrata anche Vox, ma è un gruppo ininfluente perché nessuno vuole poi discutere con loro” ha commentato Antonio Tajani, sottolineando che c’è un numero di nazionalità sufficiente per fare gruppo. Salvini, però, ha ribadito che aspetterebbe metà luglio per valutare chi è rilevante. Per formare un gruppo servono almeno 23 deputati da almeno 7 Paesi.

L’olandese Geert Wilders ha fatto sapere che anche Pvv è passato a Orban. I Patrioti si costituiranno lunedì mattina e bisognerà capire cosa deciderà Identità e democrazia, gruppo a cui faceva riferimento anche la Lega. Considerate le adesioni di Fidesz, Ano, Flo, Chega, Vox e Pvv, Orban potrebbe arrivare a 79 seggi. Ecr scende da 84 membri a 78. Per Meloni pesa lo strappo di alleati storici.