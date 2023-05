Home > Video > Walter Nudo: "20 anni fa partii per l'Isola dei Famosi" Walter Nudo: "20 anni fa partii per l'Isola dei Famosi"

"20 anni fa partii per un'avventura che si trasformò in una delle esperienze più importanti della mia vita. La prima edizione dell'Isola dei Famosi. Quando partii non sapevo che cosa mi aspettava: sapevo che non avrei mangiato, ma non sapevo fino a che punto". A distanza di 20 anni, Walter Nudo rivela alcuni retroscena sulla sua avventura da naufrago.