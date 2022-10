Welfare aziendale, Di Ciommo: inizia dagli amici a quattro zampe

Roma, 3 ott. (askanews) – Diversi studi dimostrano che la produttività del capitale umano è influenzata da molteplici fattori, tra cui il welfare aziendale

ossia da quell’insieme di benefit e prestazioni erogate a favore dei lavoratori, con l’obiettivo di migliorarne la qualità di vita e il benessere. Tra i benefici più innovativi e al contempo meno frequenti, vi è la possibilità per i dipendenti di portare sul luogo di lavoro i propri animali domestici, oggi parte a tutti

gli effetti della vita e del nucleo familiare.

Un percorso intrapreso anche dal presidente e CEO di Ford Authos Francesco Di Ciommo, che ha promosso in azienda la diffusione di un ambiente ‘pet friendly’ e l’istituzione di appositi spazi a favore degli amici a quattro zampe. L’obiettivo è la creazione di un ambiente lavorativo gratificante, incoraggiando un equilibrio sano tra vita professionale e privata. Si tratta di un cambiamento significativo nel panorama aziendale italiano, che pone il dealer torinese ancora una volta in prima linea in materia di innovazione e futuro.