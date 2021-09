World Padel Tour, gli assi della racchetta conquistano Cagliari

Roma, 17 set. (askanews) – Divertimento, adrenalina, emozioni a raffica: ecco condensate in tre parole le caratteristiche principali che hanno fatto innamorare tutti del padel. Caratteristiche esaltate dal World Padel Tour, il più importante circuito mondiale della disciplina, che nel fine settimana tra l’11 e il 12 settembre ha animato Cagliari e i campi del suo Tennis Club.

Per il secondo anno consecutivo, infatti, lo spettacolo del grande padel e tornato in Italia e il capoluogo dell Isola dei Quattro Mori ha accolto 84 coppie maschili e 52 femminili: il Sardegna Open ha rappresentato un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di questo sport.

Davvero tante le partite mozzafiato culminate nelle finali che hanno incoronato la coppia formata dallo spagnolo Alejandro Ruiz e dall argentino Franco Stupazu nel torneo maschile e quella tutta iberica composta da Gemma Triay e Alejandra Salatar nel tabellone femminile.

Nel corso dell evento il pubblico ha potuto conoscere e vivere il mondo del padel a 360 gradi, anche grazie alle aree speciali allestite con stand, alle attrazioni presenti e alle attività per il fan engagement.

Nell appuntamento di Cagliari non sono inoltre mancate le manifestazioni collaterali come l Exclusive Cup, organizzata da Intesa Sanpaolo, caratterizzata dalla presenza di personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport.