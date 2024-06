Un video virale mostra uno yacht di lusso arenato sull’isolotto di Espalmador a Formentera, in Spagna.

Yacht di lusso arenato su un isolotto a Formentera

Sui social network si è diffuso rapidamente un video che mostra uno yacht di lusso arenato sull’isolotto di Espalmador, a Formentera, in Spagna. L’incidente è avvenuto nella notte di sabato 22 giugno, ma i media spagnoli ne hanno parlato solo ora.

Yacht arenato a Formentera: il video virale

Nei video circolati sui sociale network si vede l’imbarcazione inclinata su una piccola duna di sabbia, in una piccola spiaggia frequentata da bagnanti. A bordo dello yacht, che si è arenato davanti ai turisti, si vedono alcune persone. I presenti hanno girato diversi video per documentare quanto accaduto. Non si tratta del primo incidente simile sull’isolotto di Espalmador, dove già in passato ci sono stati altri arenamenti.