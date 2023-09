Nave da crociera bloccata in Groenlandia con 206 passeggeri

Una nave da crociera è rimasta bloccata in Groenlandia. C' parecchia tensione: a bordo ci sono oltre 200 passeggeri.

Sono momenti di panico per 206 passeggeri di una nave da crociera, che da ore è bloccata in un angolo remoto della Groenlandia orientale.

Nave da crociera bloccata in Groenlandia

In una terra poco ospitale come la Groenlandia, una nave da crociera è rimasta arenata con a bordo oltre 200 passeggeri.

Si trova in un luogo molto remoto nella parte orientale del Paese e i soccorritori, che da due giorni cercano di raggiungerla, tenteranno l’avvicinamento con un peschereccio, che sfruttando l’alta marea potrebbe riuscire nell’impresa di liberarla.

Non è facile e se guardiamo a notizie del passato, possiamo evincere come il blocco di un mezzo in mare sia un problema molto grave e complesso da risolvere, specialmente se si tratta di uno così grande lungo 100 metri.

La zona inospitale della Groenlandia

La zona dove la nave da crociera norvegese Ocean Explorer si è incagliata è quella dell’Alpefjord, un angolo del Parco Nazionale della Groenlandia, a 240 chilometri dall’insediamento più vicino.

Il territorio artico noto per gli iceberg. Le valutazioni della profondità del mare sono complicate perché ci sono pochi rilievi idrografici dell’area.

Difficoltà nei soccorsi

La Groenlandia è un Paese stupendo dal punto di vista paesaggistico ma inospitale se guardiamo alle condizioni meteorologiche. Queste possono essere molto sfavorevoli e ciò di certo non agevola l’attività delle autorità e dei soccorsi impegnati sul luogo.

Lo ha dichiarato anche il comandante della Marina Militare danese, specificando che la nave più vicina delle forze militari si trova a 1.200 miglia nautiche e quindi non riuscirebbe a raggiungere il posto prima di venerdì.

Per queste persone dunque l’unica speranza al momento è quella del peschereccio.