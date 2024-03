Un’imbarcazione di quasi venti metri è stata coinvolta in un incidente questa mattina lungo il litorale romano, precisamente di fronte al pontile di Ostia. A bordo dello yacht si trovava solamente il comandante al momento dell’incidente.

L’intervento dei soccorsi

Dopo che l’allarme è stato dato, i soccorsi sono immediatamente intervenuti per prestare assistenza. Gli agenti della Capitaneria di Porto della Delegazione di Spiaggia di Ostia si sono recati sul luogo dell’incidente a bordo di una motovedetta per soccorrere il comandante e assicurare la sua incolumità.

Le cause dell’affondamento

Le cause dell’affondamento non sono ancora chiare. Si ipotizza che possa essere stato causato da un’avaria al motore o da una falla nello scafo. Al momento dell’incidente, lo yacht si trovava a poche centinaia di metri dal pontile di Ostia, in prossimità dello stabilimento balneare Plinius.

Provvedimenti da adottare

In seguito all’incidente, la Capitaneria di Porto ha emesso delle direttive per il comandante dell’yacht. Ora è responsabile di prevenire la dispersione di liquidi inquinanti e di rimuovere il relitto dalla zona marina. Nonostante la paura e l’incertezza iniziale, fortunatamente il comandante è stato tratto in salvo senza riportare traumi gravi. Resta da capire esattamente cosa abbia causato l’incidente e quali misure saranno adottate per evitare simili episodi in futuro lungo il litorale romano.