Intorno alle 12 di martedì 5 marzo, una coppia ha perso la vita a Chieti dopo un terribile incidente stradale. La dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine, ma sappiamo che oltre alla loro vettura non sono rimasti coinvolti altri mezzi. Vediamo cosa è successo.

Incidente mortale a Chieti

Ad Ari, in provincia di Chieti, i cittadini sono scossi per quanto accaduto intorno alle 12 del 5 marzo.

Due coniugi si sono schiantati con la vettura contro un albero e sono morti sul colpo. L’incidente si è verificato in via sant’Antonio e le vittime si chiamavano Vincenzo Brenna e Maria Rosa Raspa, rispettivamente di 84 e 79 anni.

I due anziani erano molto conosciuti in zona e tutti sono scossi da questa notizia che in primo luogo è rimbalzata sui quotidiani locali e poi su quelli di carattere nazionale.

Guardando le immagini dell’incidente, che circolano da ore sul web, capiamo subito l’entità dell’incidente, infatti la Fiat Panda dove viaggiavano è completamente distrutta.

Sul posto sono giunte le forze dell’ordine per i rilievi di rito e per liberare la zona dopo l’incidente che inevitabilmente, ha avuto ripercussioni sul traffico locale per diverse ore.

La dinamica dell’incidente di Chieti

Non è chiaro cosa sia accaduto, però i carabinieri ipotizzano che l’anziano abbia perso il controllo della vettura e poi si sia schiantato contro l’albero al margine della strada, per un malore oppure una distrazione. Insomma, non sarebbero coinvolte altre vetture.

Dinamica però ancora tutta da ricostruire. In via sant’Antonio, zona centrale del paesino in provincia di Chieti, sono arrivati oltre ai carabinieri anche i vigili del fuoco per rimuovere ciò che rimaneva del mezzo e l’ambulanza con i soccorritori sanitari, che però non hanno potuto fare nulla per i coniugi poiché erano già morti al loro arrivo.