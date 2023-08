Erano da poco passate le ore 22 della serata di ieri, martedì 29 agosto, quando lungo la fondovalle Alento all’altezza dello svincolo per Bucchianico (Chieti), si è verificato un pericoloso incidente stradale che ha coinvolto tre automobili ed un totale di sei persone. Quattro di loro, tutti facenti parte della medesima famiglia, sono state ricoverate in codice rosso.

Chieti, pericoloso incidente frontale fra tre auto: 4 feriti gravi

Le prime due automobili a scontrarsi, in una dinamica ancora tutta da verificare, sono state un Fiat Tipo e una Fiat Punto bianca. Sulla prima auto viaggiava un uomo, mentre sulla secondo c’erano marito e moglie insieme ai due figli. Un attimo dopo lo scontro, un’altra Fiat Panda, questa azzurra, sopraggiungendo da dietro, si è ritrovata coinvolta nel medesimo sinistro. Fin da subito, è sembrato evidente che l’incidente fosse stato particolarmente violento e che le conseguenze per le sei persone coinvolte potessero essere gravi.

L’intervento dei soccorsi: la corsa in ospedale

Sul posto sono giunti non solo i carabinieri e i vigili del fuoco, che si sono occupati di estrarre i corpi dalle lamiere delle auto, ma anche i medici del 118 a bordo di quattro ambulanze. Se il conducente della Fiat Tipo aveva ripotato solo lievi ferite, così come l’uomo che era alla guida della Fiat Panda azzurra, molto peggio è andata ai quattro membri della famiglia che si trovava sulla Panda bianca. I genitori sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale di Chieti, e in particolare la madre versa in gravissime condizioni. I figli si trovano, invece, all’ospedale di Pescara, anche loro ricoverati in codice rosso.