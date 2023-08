Salerno, pericoloso incidente in scooter: 17enne ricoverata in gravi condizioni

Un bruttissimo incidente stradale autonomo è avvenuto intorno a mezzanotte fra le strade bagnate dalla pioggia di Giffoni Valle Piana (Salerno). Due fidanzatini stavano percorrendo la strada verso la frazione di Vassi in scooter quando il mezzo a due ruote è scivolato facendoli cadere rovinosamente a terra.

Alla guida del Beverly 125 c’era il fidanzato, mentre la ragazza era seduta dietro di lui. I due stavano rientrando a casa e si trovavano sul rettilineo a senso unico di marcia proveniente dal centro di Giffoni Valle Piana, la strada che conduce nella frazione di Vassi – dove abitavano. Ad un tratto, probabilmente a causa del terreno reso sdrucciolevole dalla pioggia, il giovane ha perso il controllo dello scooter che è finito a terra. Il conducente si è trovato sull’asfalto e ha compiuto una serie di capovolte che in qualche modo hanno attutito la sua caduta, mentre alla ragazza è andata molto peggio.

Le condizioni di salute della ragazza di 17 anni

La 17enne, infatti, ha sbattuto la testa contro un segnale stradale che era situato a bordo strada, per poi finire contro un muretto di cemento. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che hanno fornito le prime cure, per poi trasferire la giovane in ambulanza al ‘Ruggi‘. La ragazza è in gravi condizioni.