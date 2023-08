Nel pomeriggio di ieri domenica 27 agosto, una farmacista di 35 anni ha avuto un malore ed è deceduta all’ospedale Manzoni di Lecco, dopo aver avuto una discussione con una cliente.

La donna, Evangelia Stavrianakou, lavorava in una farmacia di Bellagio da quasi un anno, e viveva in provincia di Como dal 2021. Aveva studiato in Grecia, suo Paese natale, e in Inghilterra.

La discussione e l’uscita per inseguire la cliente

Come ogni giorno, la donna stava servendo i clienti della farmacia di via Roma. Giunto il turno di una cliente, Evangelia Stavrianakou ha iniziato a discutere con la donna e, una volta uscita, la farmacista si sarebbe messa ad inseguirla per le strade della città.

Deceduta dopo poche ore l’arrivo in ospedale

Alcuni testimoni hanno visto la farmacista parlare con i titolari di alcune attività in zona e poi si è sentita male. Viste le sue condizioni, apparse subito gravi, la centrale operativa del 118 ha deciso di far decollare l’elisoccorso da Como Villa Guardia.

Una volta giunti sul posto i sanitari, la donna era in arresto cardiaco. Trasportata subito all’ospedale Manzoni di Lecco, la donna è deceduta dopo poche ore.

