Si è trasformato in tragedia quello che per Daniel Martino sarebbe dovuto essere un giro in moto per le strade dell’Abruzzo: probabilmente a causa di un attraversamento improvviso da parte di un animale, forse un cane, il motociclista romano ha perso il controllo del mezzo, finendo contro il guardrail.

L’uomo è morto sul colpo, a nulla è servito l’intervento del personale sanitario del 118. Sul posto anche l’elicottero dei soccorsi, con i medici che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 40enne.

La ricostruzione

Nella giornata di ieri, domenica 27 agosto, l’uomo si trovava il Abruzzo lungo la strada statale 80 che collega L’Aquila con il lago Campotosto, il bacino d’acqua artificiale più grande della regione.

Secondo le prime ricostruzioni, il motociclista avrebbe improvvisamente perso il controllo della moto. Ancora da chiarire le cause, ma sembra che un animale, probabilmente un cane ma non è escluso possa essere anche un animale selvatico, abbia attraversato la strada all’improvviso.

Il 40enne ha sbandato, finendo con violenza contro il guardrail ed è morto sul colpo.

Daniel Martino era figlio di una conosciuta famiglia di imprenditori romani. Anche lui imprenditore e, per esercitare la sua attività, si era trasferito a Caserta.

Le indagini

Le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente sono state affidate ai Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia dell’Aquila. Sul posto erano presenti centinaia di persone e i testimoni sentiti dalle forze dell’ordine avrebbe confermato l’ipotesi dell’attraversamento improvviso, probabilmente di un cane.

Gli inquirenti dovranno indagare anche sulla velocità di marcia tenuta dal 40enne al momento dell’impatto.

La salma si trova attualmente all’obitorio dell’ospedale de L’Aquila in attesa di autopsia, prima del nullaosta per i funerali.

