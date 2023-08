Tragedia a Sirolo, in provincia di Ancona, dove un 23enne è stato ucciso da un colpo di fiocina al petto dopo una lite con un altro automobilista.

23enne ucciso in strada per una lite sulla viabilità

Tragedia in provincia di Ancona, a Sirolo, dove un giovane di 23 anni è stato ucciso da un colpo di fiocina nel petto, sparato da un altro automobilista al termine di una lite sulla viabilità avvenuta tra i due. Dopo la follia, il colpevole – un 30enne di origini algerine – sarebbe poi scappato a bordo della sua Volkswagen Polo.

Secondo le prime ricostruzioni, la lite sarebbe avvenuta via Cilea, tra la gente che affollava la cittadina balneare. Tra alcuni automobilisti sarebbe nato un diverbio per questioni di viabilità, poi l’uomo avrebbe tirato fuori un fucile da sub e colpito in pieno il giovane. Subito dopo è fuggito, prima di essere rintracciato a Falconara Marittima.

La ricostruzione della lite

Sull’omicidio stanno indagando i carabinieri, che hanno confermato come il litigio sia nato per futili motivi legati al traffico. La lite, hanno spiegato, sarebbe sorta perché chi era a bordo dell’auto dell’omicida aveva avuto da ridire con una vettura davanti che andava piano vicino a una rotatoria. Dietro ancora c’era una terza auto, con i ragazzi che hanno preso le difese del guidatore del primo mezzo.

Dopo che tutti sono scesi dalle macchine, sembrerebbe che il 30enne abbia iniziato a picchiare il conducente dell’auto che andava piano. Il 23enne sarebbe intervenuto per dividerli, ma a quel punto la situazione è degenerata: il 30enne, infatti, sarebbe tornato alla macchina, avrebbe preso dal portabagagli un fucile da pesca e fatto partire un colpo di fiocina.