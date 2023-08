Tragedia in spiaggia a Chioggia, bimbo di sei anni annega in mare: era sfuggi...

Tragedia a Chioggia dove un bimbo di soli 6 anni è morto annegato in mare: il piccolo era in spiaggia insieme alla famiglia quando è sfuggito alla vista dei genitori. Dopo circa un’ora di ricerche, il bambino è stato infine ritrovato senza vita.

Chioggia, bimbo di 6 anni morto annegato in spiaggia

Il terribile incidente si è consumato nel tardo pomeriggio di sabato 26 agosto, presso lo stabilimento balneare Astoria beach, situato a Chioggia. La giovanissima vittima, sulla base delle informazioni sinora diffuse, era nata in Spagna da una coppia originaria del Ghana.

Quando il bambino è improvvisamente sparito dalla spiaggia, i genitori hanno subito cominciato a cercarlo. A distanza di circa un’ora dall’avvio delle ricerche, mamma e papà hanno infine scoperto che il figlio era morto annegato in mare.

Soccorsi e ritrovamento del corpo

Nel momento in cui la coppia si è resa conto della scomparsa del figlio, hanno segnalato la sparizione anche ai responsabili dello stabilimento balneare che hanno provveduto a dare l’allarme con l’altoparlante. Il bimbo, poi, è stato trovato riverso in acqua nei pressi della riva, ormai senza vita.

In spiaggia, si sono prontamente recati i sanitari del Suem di Venezia. Ogni tentativo di rianimare la giovanissima vittima effettuato dai paramedici, però, si è infine rivelato vano. Non è stato possibile, quindi, far altro se non dichiarare il decesso del bambino sul posto.