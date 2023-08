L’estate 2023 sarà probabilmente ricordata nei prossimi anni per la strana alternanza tra giorni di caldo record e altri in cui forti temporali la fanno da padrone. Dopo una settimana, la scorsa, in cui le alte temperature hanno raggiunto vette quasi inesplorate, con il weekend si è tornati a parlare di maltempo.

Maltempo, la pioggia allaga Genova: paura a Rapallo

L’attenzione in questo momento va spostata soprattutto sulla regione Liguria e la zona di Genova in particolare, colpita nelle scorse ore da una nuova pericolosa ondata di maltempo. Le insistenti piogge (80 mm in meno di un’ora nella serata di ieri) e i forti temporali hanno creato grossi disagi alla popolazione. Gli uomini della protezione civile del capoluogo ligure hanno chiuso alcuni sottopassi e sospeso la normale circolazione della metropolitana. Secondo quanto riferito dall’Arpal, in alcune zone circoscritte sono caduti fino a 150 mm di pioggia. Grande paura soprattutto nella zona di Rapallo, dove in pochi minuti un violento temporale ha devastato le vie con forti piogge miste a grandine. L’azione temporalesca ha causato la caduta di un albero, mentre tantissimi fulmini illuminavano sinistramente il cielo: diramata un’allerta arancione fino alle ore 15 della giornata di oggi.

Una frana fa sospendere i treni tra Italia e Francia

Nel frattempo, il maltempo ha creato grossi disagi anche nella Savoia francese. Nella giornata di ieri, c’è stata anche una frana nella zona adiacente alla ferrovia che ha fatto sospendere la circolazione dei treni fra Modane e Chambery. Trenitalia ha avvisato tutti gli utenti che anche i treni Alta Velocità della relazione Milano – Modane – Parigi sono stati cancellati.