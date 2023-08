Una forte esplosione ha sventrato una palazzina di val Crosia, nel centro di Soldano, provincia di Imperia, in Liguria. I Vigili del fuoco stanno lavorando tra le macerie per estrarre una persona intrappolata. Ci sono altri feriti e ambulanze del 118 ad assisterli.

Esplosione a Soldano: si scava tra le macerie

Pompieri e soccorritori sono concentrati tra le macerie di una palazzina esplosa a Soldano, nell’entroterra della provincia ligure di Imperia. Questa mattina, intorno alle ore 12 del 27 agosto, l’edificio è crollato dopo un forte boato che ha scosso gli abitanti del paese. Il condominio di quattro piani è stato sventrato a causa dell’esplosione generata dalle perdite di una bombola di gas. Dalle prime informazioni si apprende che i feriti sono due, e non gravi. Si tratta di condomini intossicati e prontamente soccorsi. Ci sarebbe un terzo individuo che risulta dispero. I pompieri scavano tra le macerie per recuperarlo. Per le operazioni sono intervenute squadre di soccorritori da Sanremo e da fuori provincia, più altri operatori con l’elicottero grifo.

Segni di vita tra le macerie

Le dichiarazioni dell’assessore regionale alla Protezione civile, Giacomo Giampedrone, riaccendono le speranze mentre i pompieri continuano a scavare tra le macerie della palazzina sventrata a Soldano. “Sta dando segni di vita”, fa sapere Giampedrone. Gli operatori lavorano per salvare l’uomo in una corsa contro il tempo.