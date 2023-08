Ancora un incidente sul lavoro, operaio morto per un’esplosione in una carr...

Ancora un incidente sul lavoro, operaio morto per un’esplosione in una carr...

Un tragico incidente sul lavoro è avvenuto a Modena: un operaio è morto a causa di un’esplosione in una carrozzeria, un altro è ferito.

Ennesimo un incidente sul lavoro, stavolta in località Fossalta, a Modena, dove un operaio è morto a seguito di un’esplosione che ha avuto luogo in una carrozzeria mentre un altro uomo è rimasto ferito. Le autorità stanno indagando su quanto accaduto.

Risucchiato da un ventilatore a Senago, ingegnere morto

Ancora un incidente sul lavoro. Nella mattinata di mercoledì 23 agosto, un operaio è tragicamente deceduto dopo essere stato travolto da un’esplosione che si è improvvisamente originata all’interno di una carrozzeria situata in località Fossalta, a Modena. L’uomo si è spento poco dopo essere arrivato in ospedale.

Oltre alla vittima, la deflagrazione ha causato il ferimento anche di un altro lavoratore che, a quanto si apprende, verte in gravi condizioni di salute.

Incidente sul lavoro

In seguito all’incidente, sono stati subito allertati i sanitari del 118 che hanno prestato soccorso ai due operai, predisponendone il trasferimento in ospedale.

Sul luogo della tragedia, si sono recati anche i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi necessari e stanno indagando al fine di determinare l’esatta dinamica dell’incidente. “Incendio spento, in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area”. È quanto si legge in un tweet postato dai vigili del fuoco dopo aver portato a compimento le operazioni di spegnimento delle fiamme.