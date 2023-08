Ignoti vandali hanno imbrattato con scritte le colonne del Corridoio Vasariano a Firenze. Questo il commento del sindaco Dario Nardella riportato da Ansa: “Stamattina ci siamo svegliati con questo vergognoso gesto vandalico”. E inoltre: “Abbiamo immediatamente avviato un’indagine con la polizia municipale. Useremo tutte le telecamere e gli strumenti disponibili per individuare questi individui spregevoli per punirli adeguatamente. Abbiamo avvisato la Soprintendenza e parlato con la direzione degli Uffizi che ringraziamo perché ci hanno assicurato che interverranno tempestivamente per la rimozione e la pulizia. Chi danneggia il patrimonio culturale commette un reato gravissimo”.

Schmidt: “Condanno l’imbrattamento senza mezzi termini”

Anche il direttore della Galleria degli Uffizi Eike Schmidt, ha commentato l’atto di vandalismo compiuto durante la notte: “Condanno senza mezzi termini l’imbrattamento dei pilastri del Corridoio Vasariano avvenuto ieri notte”. Eike Schmidt ha dichiarato che, dalla scoperta dell’atto riprovevole all’alba, i Carabinieri sono al lavoro per analizzare le videoregistrazioni e seguire gli indizi correlati.

Un possibile gesto premeditato

Schmidt ha sottolineato che non si tratta di un capriccio di una persona ubriaca, bensì di un gesto premeditato. Inoltre, ha richiamato l’attenzione sul fatto che negli Stati Uniti, situazioni simili possono portare a una condanna fino a cinque anni di carcere. Schmidt ha espresso il suo disappunto riguardo alle punizioni simboliche e alle attenuanti fantasiose, affermando che è necessaria un’applicazione severa della legge.