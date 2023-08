La polizia è intervenuta per calmare un litigio tra i genitori della piccola Kata. Il padre è finito in ospedale.

Lite tra i genitori della piccola Kata: il padre finisce in ospedale

La polizia è intervenuta per placare un litigio tra Manuel Angel Chicclo Romero e Kathrina Alvarez. L’uomo, in un gesto di disperazione, ha rotto una bottiglia e ha minacciato di ferire se stesso con i cocci di vetro. Sono intervenuti gli operatori del 118, che lo hanno portato in ospedale. Dopo poche ore l’uomo è stato dimesso. L’episodio non ha nessun rilievo penale e i motivi della discussione al momento non sono evidenti. La lite è avvenuta nella zona di Firenze dove vive la famiglia dopo lo sgombero dell’ex hotel Astor.

Lite tra i genitori della piccola Kata: la dinamica

Quando il marito è tornato, la donna non voleva farlo entrare in casa. Alla base del litigio ci sarebbe un’altra lite avvenuta in precedenza, per cui la donna non voleva farlo rientrare. Le urla dei due hanno allarmato il vicinato, che ha contattato le forze dell’ordine. Il padre della bambina era molto provato emotivamente, tanto da minacciare autolesionismo dopo aver rotto una bottiglia. Il personale sanitario lo ha ricoverato in ospedale per calmarlo. Lo scorso 11 giugno, Miguel Angel Chicclo Romero aveva già tentato il suicidio, ingerendo del detersivo, quando aveva scoperto che la figlia era stata rapita, mentre era ancora nel carcere di Sollicciano. Anche la madre Katherine ha ingerito una piccola quantità di candeggina ed era stata portata all’ospedale.