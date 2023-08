Se tante volte, negli ultimi mesi e non solo, abbiamo raccontato le difficoltà dell’hotspot di Lampedusa sovraffollato a causa de tantissimi sbarchi di migranti nell’isola, in questi giorni qualcosa è cambiato. I viaggi sui barchini sono calati da domenica, la causa principale è stata quella di un mare particolarmente agitato.

Lampedusa, in poche centinaia nell’hotspot: calano gli sbarchi dei migranti

Sono precisamente 543 i migranti ancora presenti nell’hotspot di Lampedusa, fra loro ci sono addirittura 225 minori non accompagnati. I numeri sono molto più bassi rispetto a quelli a cui eravamo ormai abituati nelle ultime settimane (quando l’hotspot sovraffollato contava anche più di 2 mila ospiti). Il motivo è semplice, gli sbarchi sono calati. Ma perché dalla scorsa domenica non sono praticamente arrivati barchini in Italia? La causa è da ricercarsi nel mare mosso di questi giorni. Nel frattempo, tanti dei presenti sono stati trasferiti, solo ieri 250 persone sono state imbarcate sul traghetto di linea Galaxy per essere portate a Porto Empedocle. Oggi non sono previsti nuovi trasferimenti. Anche il prefetto di Agrigento si è espresso sul tema migranti, in un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘SkyTg 24’: “Siamo attrezzati per alleggerire la situazione a Lampedusa.”