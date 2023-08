Giacomo De Nicolo è morto a soli 18 anni a causa di un terribile incidente in modo avvenuto a Castel d’Ario, lunedì 21 agosto 2023. Le ferite riportate erano troppo gravi.

Schianto in moto, Giacomo è morto all’ospedale Civile: aveva solo 18 anni

Giacomo De Nicolo è morto a soli 18 anni, all’ospedale Civile, dopo un incidente in modo avvenuto lunedì 21 agosto a Castel d’Ario, nel Mantovano. Le sue condizioni erano apparse da subito gravissime e non è riuscito a sopravvivere a causa delle ferite. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria e verrà aperta un’inchiesta per omicidio stradale. L’incidente è avvenuto sulla Strada provinciale 10. Giacomo era in sella alla sua moto quando si è scontrato con un’auto guidata da una donna, che stava svoltando e forse è stata abbagliata dal sole. Il 18enne ha centrato l’auto sul fianco ed è stato sbalzato a terra per diversi metri. Soccorso immediatamente, è stato intubato e caricato sull’elicottero per andare in ospedale in codice rosso, dove è deceduto.

Incidente in moto: chi era Giacomo De Nicolo

Giacomo De Nicolo abitava a Castel d’Ario con la sua famiglia. Ha laciato i genitori Giacomo e Serena e il fratello Riccardo. In attesa del nulla osta, potrebbero essere donati gli organi. Il 18enne lavorava al Barber Shop Creati Line di Mantova. Sono arrivati tantissimi messaggi di cordoglio da parte di amici e conoscenti, che lo descrivono come un ragazzo sorridente e molto socievole.