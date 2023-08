Palermo è di nuovo in fiamme: continuano a moltiplicarsi i roghi nella provincia del capoluogo siciliano. Nella notte tra ieri e oggi, i vigili del fuoco sono stati al lavoro per tante ore e si sono impegnati per domare le fiamme su tutto il territorio siciliano.

Sicilia, proseguono gli incendi a Palermo: vigili del fuoco impegnati per tutta la notte

Dopo una domenica, quella di ieri 27 agosto, all’insegna degli incendi in Sicilia, la situazione non è migliorata nemmeno nella notte. Il vento di scirocco ha continuato la sua azione anche nelle scorse ore gli uomini della protezione civile e dei i vigili del fuoco sono stati impegnati anche nelle scorse ore per domare i tanti incendi sviluppatisi nella zona intorno a Palermo. Grandi difficoltà, ad esempio per i turisti che erano in vacanza nelle vicinanze di Trapani, perché un incendio scoppiato nella zona dell’autostrada Palermo Mazara del Vallo, ha reso impercorribile la strada per diverse ore.

Dove si sono sviluppati gli ultimi roghi

Le fiamme hanno interessato anche la Palermo Agrigento nella zona di Villabate, lambendo tutta l’area artigianale. Ma anche la strada statale è stata chiusa all’altezza di Villa Fabiana – così come a San Giuseppe Jato, la Palermo Sciacca. Infine, altri incendi sono stati appiccati a Termini Imerese nella zona ex Kalos e a Campofelice di Roccella, dove tanti ettari di campi sono andati a fuoco, mettendo in serio pericolo anche i capannoni.