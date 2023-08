Semina il panico alla stazione di Roma Tiburtina: 74enne condannato a 3 anni di carcere

La vicenda risale allo scorso giovedì 24 agosto. Un uomo di 74 anni senza fissa dimora di nazionalità ceca è stato condannato a tre anni di detenzione con rito abbreviato per fatto scatenare il panico alla stazione di Roma Tiburtina. Il 74enne è stato fermato prontamente dagli uomini della Polizia Ferroviaria. Nessuno dei passeggeri è rimasto fortunatamente ferito anche se lo spavento è stato evidentemente molto.

Scatena in panico alla stazione di Tiburtina: “Ero stato derubato di 100 euro”

L’uomo – si legge Adnkronos – ha spiegato cosa lo ha spinto a commettere un simile gesto. Mentre si trovava in un noto bar della stazione, aveva rivolto alla cassiera una pistola lanciarazzi. Ciò aveva fatto generare il caos tra i passeggeri: “Ero stato derubato di circa 100 euro poco prima e non sapevo come procurarmi il biglietto per l’autobus per tornare a Praga”, è quanto ha dichiarato.

L’avvocato della difesa ha annunciato ricorso

Nel frattempo, sul posto sono intervenuti in tempestivamente gli agenti della Polfer e gli operatori addetti alla sicurezza. A seguito dell’avvenuto arresto, è stato rinvenuto dagli agenti uno zaino, all’interno del quale si trovavano diverse armi tra cui anche una balestra, munizioni a salve, quattro coltelli e persino un’ascia. L’avvocato della difesa, Guidarelli, ha reso noto che procederà con il ricorso.