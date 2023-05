Tragedia sulla Tiburtina, dove una donna di 54 anni è morta ieri dopo essere stata investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. La 54enne è stata travolta da un’auto guidata da un ragazzo di 22 anni, poi sottoposto al test alcolemico e delle droghe.

Roma, 54enne investita e uccisa da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali: alla guida un 22enne

Il tragico incidente è avvenuto ieri lungo la Tiburtina, all’esterno di un supermercato della zona. La donna era appena uscita dal negozio con il suo carrello della spesa e stava tornando alla macchina passando per le strisce pedonali. Ad un tratto, però, una Volkswagen Polo l’ha travolta, facendola capitolare a metri di distanza. Alla guida del mezzo c’era un ragazzo 22enne che si è subito fermato a dare soccorso alla donna investita. È stato proprio il giovane a chiamare il 118, ma quando i medici sono arrivati sul posto per la 54enne non c’era già più nulla da fare.

Le indagini sulla morte della 54enne: si attendono i risultati dei test

Il ragazzo è stato subito accompagnato all’ospedale Pertini dove è stato sottoposto al test dell’alcol e delle droghe: al momento non si conoscono ancora i risultati. I carabinieri, nel frattempo, stanno indagando a fondo sulla dinamica dell’incidente e sulle sue cause; l’ipotesi più accreditata al momento è quella secondo cui il 22enne sia stato distratto da qualcosa durante la guida e non abbia visto la donna attraversare di fronte a lui.