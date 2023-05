Trieste, salgono sul bus ma il cane non ha la museruola: autista accoltellato

Il cane di una coppia di sudamericani aveva la museruola e per questo motivo il conducente di un autobus li aveva invitati a scendere. Quest’ultimo tuttavia è stato accoltellato dai due quando la situazione è degenerata. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno provveduto a bloccare e ad arrestare i due sudamericani.

Trieste, il cane non ha la museruola: autista di un bus accoltellato

Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 29 maggio a Trieste. Stando a quanto riporta la testata “La Repubblica”, la coppia di sudamericani, 49 anni lui e 47 anni lei, pare fosse in stato di ebbrezza. Quando l’autista ha chiesto alla coppia di scendere dal bus, la linea 10 della Trieste Trasporti, è scoppiata una lite molto accesa. Dapprima l’avvertimento è arrivato dai controllori, poi è stato lo stesso autista a chiamare in Questura. Stava infine per mettersi al volante e partire quando la donna ha preso in mano il coltello che si è fortunatamente conficcato nella cintura, salvandogli di fatto la vita.

L’intervento dei soccorsi

Nel frattempo sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che hanno provveduto a salvare l’autista che è stato infine trasportato in ospedale. Fortunatamente non è in pericolo di vita, ma è comunque salvo grazie alla cintura che è riuscita ad attuire i danni.