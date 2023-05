Le vittime del naufragio sul Lago Maggiore di domenica 28 maggio 2023 sono tre turisti e un membro dell’equipaggio. I sommozzatori dei Vigili del fuoco hanno recuperato i corpi senza vita di due uomini, un cittadino italiano e uno israeliano, e due donne, una cittadina italiana e una russa, Anya Bozhkova, moglie del comandante dell’imbarcazione.

A bordo della barca, anche “alcuni funzionari di Stato israeliani”

Le due vittime italiane si chiamavano Claudio Alonzi, 62 anni, sposato e padre di due figli, e Tiziana Barnobi, 53 anni, sposata e madre di un ragazzo ancora minorenne. A renderlo noto è stato il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, che ha spiegato che i due lavoravano per il Comparto intelligence e si trovavano sul lago per festeggiare un compleanno insieme alla loro comitiva.

A bordo della barca erano presenti, inoltre, “alcuni funzionari di Stato israeliani”, secondo quanto appreso dall’Agi. Tra di loro c’era anche la quarta vittima, un pensionato delle forze di sicurezza il cui corpo è stato il primo a essere ritrovato senza vita dai sommozzatori. I sopravvissuti del gruppo hanno lasciato i loro hotel la mattina dopo la giornata di festa che si è trasformata in tragedia per tornare in patria.

Il comandante in uno “stato emotivo di shock”

Il comandante dell’imbarcazione, Claudio Carminati, è stato interrogato dagli investigatori, coordinati dal Pm Massimo De Filippo. Fonti investigative hanno riferito all’Agi che ha “fornito la sua versione, compatibilmente con lo stato emotivo di shock in cui si trova”.

Al momento non è indagato, ma potrebbe diventarlo nelle prossime ore, in modo che possano essere effettuati tutti gli accertamenti richiesti dal caso. L’inchiesta punta alle terribili condizioni meteo, ma sarà necessario valutare se la barca viaggiasse in sicurezza e se Carminati abbia prontamente imboccato la via del ritorno quando è iniziata la tempesta.