Trapani, trovano neonato abbandonato in un sacchetto: arrestati i genitori

Un neonato era stato abbandonato a Paceco in provincia di Trapani. i genitori di 16 e 19 anni sono stati arrestati.

Lo scorso anno un bambino appena nato era stato abbandonato in un sacchetto a Paceco in provincia di Trapani: il piccino che è stato chiamato Francesco Alberto (come il carabiniere Alberto Marino), era stato ritrovato da un contadino che ha poi allertato le forze dell’ordine.

I genitori, una giovane di 16 anni e un ragazzo di 19 anni sono stati arrestati. Stando a quanto riporta Prima pagina Trapani, la ragazza è stata trasportata in un istituto penale minorile, mentre il 19 enne si troverebbe al carcere Pietro Cerulli.

Bambino abbandonato a Trapani

Il bambino, al momento del ritrovamento, non aveva il cordone ombelicale, ma aveva ancora la placenta. Ciò aveva fatto presumere che la giovane avesse partorito il neonato in casa. Dalle ricostruzioni degli inquirenti emerge che la giovane e il suo fidanzato abbianono tenuto la gravidanza nascosta ai propri familiari, quindi la scelta di abbandonare il bambino.

Il ritrovamento

Il ritrovamento sarebbe stato reso possibile grazie alle immagini delle telecamere. Le forze dell’ordine hanno ascoltato diverse persone tra cui operatori sanitari e abitanti della zona. Dalle immagini è stato infine scoperto che la madre del bambino avesse abbandonato la scuola, infine la conferma matematica data dall’esame del DNA.