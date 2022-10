Il papà al lavoro senza preavviso e la mamma ad un patronato: bimbo di 9 mesi lasciato solo in casa: genitori denunciati per abbandono di minore

Dalla Toscana arriva la vicenda di un bimbo di 9 mesi lasciato solo in casa ed i cui genitori sono stati denunciati per abbandono di minore. I poliziotti hanno trovato l’appartamento e il piccolo incustodito ed hanno provveduto alla querela per fatti che si sono verificati a Volterra, in provincia di Pisa.

Gi agenti erano arrivati per un controllo ed hanno trovato un appartamento all’apparenza disabitato: poi hanno udito il pianto di un bimbo.

Bimbo di 9 mesi lasciato solo in casa

Dopo qualche tempo in casa è arrivata la mamma con l’altro figlio e la donna, insieme al marito, è stata denunciata per abbandono di minore. Cosa era successo? Innanzitutto che il sostituto procuratore Giovanni Porpora ha appena chiesto il rinvio a giudizio dei genitori per quei fatti del 2021.

Poi che “alla prossima udienza i due coniugi dovrebbero formalizzare la scelta del rito abbreviato davanti al gup Giuseppe Laghezza”, secondo Tirreno e Fanpage.

Una chiamata improvvisa dal lavoro

Lo storico dice che la sera precedente al fatto il padre del bambino aveva avuto una discussione con una persona, innescando il controllo della polizia, e che la sera dopo, quando il piccolo era stato trovato, erano accadute altre due cose.

Che il papà era stato chiamato con urgenza dal lavoro e “per non rischiare contestazioni o, peggio, il licenziamento, era stato costretto a uscire”, mentre la mamma era andata ad un patronato con l’altro figlio.